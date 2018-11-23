Президент республики Эмомали Рахмон поздравил соотечественников с Днем государственного флага Таджикистана, который отмечается в стране 24 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон отметил, что в нынешнем году празднование Дня Государственного флага пришлось на дни сдачи в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

«Трудолюбивые и настроенные на созидательные дела жители нашей страны добились этого великого свершения под знаменем своего независимого государства и с высоким чувством патриотизма, ответственности и с надеждой на лучшее будущее нашей любимой Родины продолжают достраивать этот великий объект века», - говорится в послании президента страны.

«Глава государства выразил уверенность в том, что и впредь таджикский народ будет гордиться своим государственным флагом, уважать его как один из государственных символов страны», - отметили в пресс-службе.

Президент в своем поздравлении пожелал таджикскому народу мира, благополучия и счастья.

В Душанбе в главном мероприятии, посвященного Дню флага Таджикистана, планируется участие свыше 4 тысяч жителей и гостей столицы.

На мероприятии, которое организует мэрия города Душанбе 24 ноября в 10 часов утра на площади Государственного флага республики, выступят известные таджикские исполнители, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

По указанию мэра города Рустама Эмомали флагами Таджикистана также будут празднично украшены все проспекты и улицы Душанбе.

День государственного флага Таджикистана — официальный праздник, отмечаемый ежегодно 24 ноября. День флага в Таджикистане официально был учрежден в 2009 году указом президента страны. Празднуется без выходного дня.

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