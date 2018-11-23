Таджикистан занял последнее место в мире по скорости интернета в обновленном рейтинге Speedtest Global Index.

Таджикистан вошел в число худших стран по скорости интернета в обновленном рейтинге Speedtest Global Index (данные за октябрь 2018 года). По скорости мобильного интернета авторы рейтинга разместили Таджикистан на 124 месте, после Афганистана, занимающего 123-ю позицию. Из стран СНГ по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 74 место, Россия 80 место, Кыргызстан 94 место и Узбекистан – 110 место.

Также в рейтинге приведены данные скорости проводного интернета. Таджикистана не попал в этот рейтинг.

По данным Internetlivestats (сайт предоставляющий статистику в реальном времени по всему миру), количество пользователей интернета по итогам 2016 года в Кыргызстане составляло 34% от общего количество населения, в Узбекистане - 51% и в Казахстане - 55%. Таджикистану уступают лишь Туркменистан и Афганистан – 14,5 и 6,8 % соответственно.

В чем причина кризиса сферы?

Причин несколько. Об одной из них рассказывает председатель Ассоциации операторов мобильной связи Гафур Иркаев:

- Госструктуры Таджикистана всевозможными ограничениями современных технологий наносят непоправимый урон в конкурентоспособности отечественного рынка на региональном уровне. Между тем, Национальная стратегия развития технологий Таджикистана в первую очередь нацелена на развитие телекоммуникационной отрасли – говорит он.

Гафур Иркаев. Архивное фото.

Искусственное снижение числа пользователей бумерангом вызовет падение доходов рынка, что приведет к негативным последствиям, а рынки других стран, пользуясь, случаем, расширят охват за счет других государств, предоставляя более доступные товары и услуги.

По словам специалиста, примером может послужить часть Согдийской области, где операторы из Кыргызстана, имеют возможность предоставлять абонентам из Таджикистана услуги мобильной связи и Интернета по низким тарифам.

Он подчеркнул, что главной целью всей отрасли связи заключается в создании в республике современной и конкурентоспособной информационной среды.

- Позиционирование же «Точиктелекома» (Национальный оператор связи, - прим. «АП»), как оператора Единого коммуникационного центра, который является основным поставщиком интернета для всех операторов, противоречит самой цели Национальной стратегии развития технологий Таджикистана, не говоря уже о других стратегически важных целях, - сказал Иркаев.

На примере соседних государств он отметил, что основным постулатом является формирование политики недорогого и надежного доступа к сети Интернет и телекоммуникационным услугам.

- Наличие альтернативных поставщиков недорогого Интернета из соседних государств позволит частным операторам добиться усиления конкурентоспособности отечественного рынка телекоммуникаций и его дальнейшего расширения на уровне стран Центральной Азии, - заключил глава Ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана.