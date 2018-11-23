Футбольный клуб «Панджшер» из района Джалолиддина Балхи сохранил прописку в высшей лиге Таджикистана на сезон-2019.

В ответном переходном матче 22 ноября подопечные Рустама Ходжаева вновь одержали крупную победу над серебряным призером первой лиги страны худжандской «Эсхатой». На этот раз со счетом 5:2, сообщает пресс-служба ФФТ.

В первой встрече, которая состоялась 18 ноября на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде, «Панджшер» взял верх над «Эсхатой» со счетом 6:2.

Победу команде из района Балхи в ответной игре принесли дубли Алишера Салимова и Саидакбара Юнусова, а также точный удар Хайриддина Турахонова.

Таким образом, «Панджшер» в двух переходных матчах был сильнее «Эсхаты». Выиграв с общим счетом 11:4, команда из района Балхи сохранила прописку в высшей лиге Таджикистана на сезон-2019.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus