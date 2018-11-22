Сегодня мы расскажем вам историю жителя города Душанбе Махмудджона Мукимова, впервые запустившего в Таджикистане линию органической косметики по очень доступным ценам.
Производит он более 50 разновидностей натуральной косметики, в том числе гидролаты, крема, бальзамы для волос и тела, мыло, шампуни, масла и аромасвечи. Занимается производством подобной продукции Мукимов всего 4 года.
О том, что ему удалось понять за эти годы в производстве и реализации подобной продукции, он рассказал в интервью нам.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Почему многие страны так боялись, что главой Интерпола станет россиянин?
Глава КЧС принимает участие в Форуме по снижению риска стихийных бедствий в Риме
Власти Туркмении скрывают случаи падежа скота и птицы?
Дизайнер Хуршед Сатторов покажет новую коллекцию на Tashkent Fashion Week
Сироджиддин Аслов расскажет в Брюсселе о том, как соблюдаются законы в Таджикистане
Знаете ли вы таджикское кино? (ТЕСТ)
В Москве увеличили стоимость патента для мигрантов
Как делается история или почему я полюбил Рогун
ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШЛ» продолжает устойчивое развитие
НБТ советует таджикским банкам ограничить операции с «Юнистримом»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста