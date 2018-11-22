Сегодня мы расскажем вам историю жителя города Душанбе Махмудджона Мукимова, впервые запустившего в Таджикистане линию органической косметики по очень доступным ценам.

Производит он более 50 разновидностей натуральной косметики, в том числе гидролаты, крема, бальзамы для волос и тела, мыло, шампуни, масла и аромасвечи. Занимается производством подобной продукции Мукимов всего 4 года.

О том, что ему удалось понять за эти годы в производстве и реализации подобной продукции, он рассказал в интервью нам.

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