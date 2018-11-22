С 21 по 23 ноября 2018 года в столице Итальянской Республики проходит Европейский Форум по снижению риска стихийных бедствий, в которой принимают участие руководители и представители ведомств по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны из 55 стран Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также ряд ключевых доноров и международных организаций.

Европейский Форум по СРБ является продолжением работы пятой Глобальной Платформы по снижению риска стихийных бедствий, который состоялся в 2017 году в Мексеке.

Конференцию открыл с вступительной речью Председатель Совета министров Италии господин Джузеппе Конти. В работе конференции принимает участие председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан генерал-лейтенант Рустам Назарзода.

23 ноября 2018 года Глава спасательного ведомства страны будет руководить утренней сессией по снижению риска стихийных бедствий, на которой выступит с докладом.

Также, в рамках форума запланированы ряд двухсторонних встреч председателя КЧС с коллегами из других стран.