У таджикистанских кинематографистов есть работы, которые известны далеко за пределами страны; наши фильмы самобытны и оригинальны, за что их и ценит публика. Почти все создатели главных фильмов Таджикистана в разные годы были членами Союза кинематографистов, который был создан 22 ноября, 1962 года. Так что сегодня у этого объединения праздник, в честь чего предлагаем вам вспомнить таджикистанские фильмы, которыми мы гордимся.