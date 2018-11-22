У таджикистанских кинематографистов есть работы, которые известны далеко за пределами страны; наши фильмы самобытны и оригинальны, за что их и ценит публика. Почти все создатели главных фильмов Таджикистана в разные годы были членами Союза кинематографистов, который был создан 22 ноября, 1962 года. Так что сегодня у этого объединения праздник, в честь чего предлагаем вам вспомнить таджикистанские фильмы, которыми мы гордимся.
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