АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе пройдёт республиканская научная конференция: «Проблемы и перспективы развития цифровой экономики в Республике Таджикистан». Начало в 9:00 в зале Государственного учреждения «Душанбе Плаза».

- В Душанбе продолжится фестиваль корейских фильмов. Все кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в кинотеатре "Кайхон". Вход на просмотр фильмов свободный.

- В Ташкенте женская сборная Таджикистана по футболу в 1-м туре соревнований «CAFA Women’s Championship 2018» сыграет со сборной Кыргызстана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 НОЯБРЯ

1930 – Указом ЦИК ТССР образованы районы Кулоб, Фархор, Совет Айни и Пенджикент, Муминабадский район (ныне Хатлонской области).

1948 – Вступил в строй действующих предприятий Такобский горнорудный комбинат.

2006 – В Таджикистане открылась Первая международная выставка пищевой индустрии «InterFood Tajikistan - 2006».

2007 – В Душанбе открылась выставка фотоснимков летчика-космонавта России Юрия Батурина «Земля из космоса».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 НОЯБРЯ

1918-1995 – родился доктор медицинских наук, профессор Якуб Таджиев.

1924 – родился литературный критик, ученый-литературовед Сохиб Табаров.

1970 – родился журналист Пайрав Чоршанбиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, в долинах местами небольшой дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью -3+2, днем 4-9 тепла, по востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла.

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