С 1 января 2019 года стоимость патента на работу для мигрантов в Москве повысится с 4,5 тысячи до 5 тысяч рублей (с $68 до $76), сообщает ТАСС.

Депутаты Мосгордумы приняли закон «О налоге на имущество физических лиц» с поправками, изменяющими стоимость трудового патента для иностранных граждан.

«Патент для мигрантов был 4,5 тысячи рублей. Мы уже однажды увеличили, увеличиваем и сейчас, и это, прежде всего, связано с тем, что к нам должны приезжать трудовые мигранты, имеющие соответствующее образование, имеющие возможность работать в нашем городе, с одной стороны.

С другой стороны, мы тем самым пополняем наш бюджет и направляем эти средства на социальные нужды для того, чтобы, в том числе, и трудовым мигрантам также было комфортнее в нашем городе», – заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

В 2017 году российский бюджет получил от мигрантов более 160 млрд рублей (почти $2,8 млрд). В частности бюджет Москвы в минувшем году мигранты пополнили на 15,7 млрд рублей ($277 млн по тогдашнему курсу) за счет покупки трудовых патентов, а за пять месяцев 2018 года — на 7,7 млрд рублей ($122,6 млн), что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом трудовой патент в Москве в 2018 году подорожал на 300 рублей по сравнению с предыдущим годом — с 4200 до 4500 рублей (около $80).

В октябре текущего года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы города от легальных трудовых мигрантов растут и к концу года превысят 16 миллиардов рублей ($245,2 млн).

Всего в России, по данным МВД, находится 8,5 млн мигрантов из стран СНГ. Из них больше всего граждан Украины — 2,2 млн человек. На втором месте Узбекистан — 1,9 млн человек. Замыкает тройку Таджикистан — 1 млн человек.

Из России в Таджикистан перечислено более $1 млрд.

Общая сумма перечисленных из России в Таджикистан денежных переводов, по итогам полугодия 2018 года, составила $1 млрд. 150 млн., что на $89 млн. больше чем за первое полугодие 2017 года, сообщается на сайте Центрального банка России.

Судя по опубликованным данным, трансграничные переводы физических лиц из России в Таджикистан за первый квартал 2018 года составили $487 млн., за второй квартал $672 млн.

При этом средняя сумма одного перевода в первом квартале составила 87 долларов США, во втором она увеличилась до 120 долларов США.

Что касается валютной корзины трансграничных переводов, то в основном, на 80%, переводы поступают в Таджикистан в российских рублях, около 18% в долларах США и небольшой объем в евро и других валютах.