Вступление в Евразийский экономический союз будет иметь для Таджикистана положительный эффект, считает руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Андрей Петросьян.

«Главный канал получения Таджикистаном преимуществ от вступления в Союз, который сработает быстро, буквально в течение года, – это единый рынок труда ЕАЭС. Таджикские трудовые мигранты вольются в общий рынок труда, а объем денежных переводов снова возрастет. Заработная плата мигрантов частично подтянется к заработной плате граждан России и Казахстана», - заявил Петросьян 22 ноября на открывшейся в Москве Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По оценкам ЕАБР, заработная плата таджикских мигрантов после вступления республики в ЕАЭС увеличится от 9 до 28%, а рост объема денежных переводов ими составит 15–25%.

Петросьян отметил, что в настоящее время Таджикистан взвешенно подходит к вступлению в ЕАЭС, предметно изучая этот вопрос. «Ни со стороны Таджикистана, ни со стороны стран ЕАЭС нет политической задачи вступления любой ценой. Необходимо понимать плюсы и минусы такого решения для Союза и нового потенциального участника, а также детали договоренностей по переходному периоду», - сказал он.

Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов принимает участие в Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

Представитель ЕАБР подчеркнул, что процесс рассмотрения целесообразности вступления Таджикистана в ЕАЭС идет с 2015 года.

«Одной из причин неспешности Таджикистана — желание оценить практические плюсы и минусы от участия в интеграции на примере недавно присоединившихся Армении и особенно Кыргызстана. После достаточно длительного функционирования рабочей группы при Минэкономразвития и торговли РТ вопрос осенью 2016 года был передан на рассмотрение в правительство республики», - сказал он.

Также целесообразным и логичным с точки зрения геополитических интересов стран Евразийского пространства назвал Петросьян присоединение Узбекистана к ЕАЭС.

«Вовлечение Узбекистана в интеграционную архитектуру ЕАЭС с расширением возможностей использования труда и капитала позволит региону весомее заявлять о себе на внешнем рынке. В данном случае уместно сказать: размер имеет значение», - добавил представитель ЕАБР.

Отметим, что в Москве проходит очередная Международная конференция «Евразийская экономическая интеграция».

Пленарное заседание будет посвящено актуальной повестке евразийской интеграции. Эти вопросы обсудят ведущие спикеры из числа представителей органов власти, международных организаций, экспертного сообщества.

В конференции ЕАБР принимают участие руководители Евразийской экономической комиссии, министерств и ведомств, международных и национальных институтов развития, представители научных и деловых кругов государств — участников Банка, зарубежные ученые и эксперты.

В ходе мероприятия также планируется подписание ряда договоров и меморандумов по сотрудничеству.

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