13:44, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

На севере Таджикистана осудили группу молодых людей за членство в запрещенном в стране религиозном течение «Салафия» и за несообщение о преступлении.

На скамье подсудимых были восемь молодых жителей Согдийской области, сообщил «АП» председательствующий на данном процессе судья Худжандского горсуда Эрадж Ализода.

Рассмотрев данное дело, суд признал виновными 18 летнего жителя района Дж. Балхи Комрона Наджмиддинова и 21 летнего Абуназара Назарова, жителя джмоата Рарз Айнинского района, и приговорил их к 6, 5 годам лишения свободы каждого. Они были задержаны сотрудниками ГКНБ РТ летом этого года.

Наджмиддинов и Назаров буду отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Остальные шесть человек, которые являлись студентами 4-го курса ХГУ им. академика Бабаджана Гафурова, были признаны судом виновными в совершение преступления, предусмотренного ст. 347 ч. 1 (Несообщение о преступлении или его укрывательство) УК Республики Таджикистан, и приговорены к 6-ти месяцам лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Судья отметил, что все они вместе проживали в съёмной квартире в Худжанде.

Комрон Наджмиддинов и Абдуназар Назаров занимались распространением идей «Салафия» и пытались привлечь этих молодых людей в ряды запрещённого в стране течения. Но, они отказались, и суд признал их виновными только по статье за несообщение о преступление.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в РТ была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в Таджикистане экстремистской группировкой.

Соответствующее решение было вынесено Верховным судом 8 декабря 2014 года. Деятельность веб-сайта течения тоже запрещена и заблокирована на территории РТ.

Последователи Салафии будут преследоваться по ст. 307 прим.1, прим. 2 и прим. 3 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного Кодекса РТ.

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