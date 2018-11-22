Церемония подписания Грантового соглашения по реализации второй фазы проекта «Содействие трансграничному сотрудничеству через эффективное управление границей Таджикистана с Афганистаном» состоялась сегодня, 22 ноября в МИД Республики Таджикистан.

Соглашение подписали Глава представительства Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) г-н Хидеки Танабе и Постоянный Представитель ПРООН в Таджикистане г-жа Пратибха Мехта.

Для исполнения проекта правительством Японии было выделено 506 миллионов японских йен (около 4,6 млн долларов США.). Целью данного проекта является продвижение стабильности и безопасности в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, а также содействие повышению уровня благосостояния уязвимых групп населения приграничных районов.

«Пункты пересечения, вдоль таджикско-афганской границы, имеют жизненно важное значение для укрепления безопасности региона. Историческим моментом в рамках первой фазы проекта является строительство нового модернизированного КПП «Лангар», переданный Правительству Республики Таджикистан месяц назад»,- отметила постоянный представитель ПРООН в Таджикистане Пратибха Мехта.

По её словам вторая фаза проекта направлена на содействие безопасности границ, включая через продвижение приграничной торговли и местного экономического развития.

Новый импульс развитию политического и торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Японией придал официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Японию в октябре 2018 года.

«Мы рады, что в рамках второй фазы проекта JICA продолжит содействовать в развитии инфраструктуры на таджикско-афганской границе, включая строительство КПП «Кокул» и закупку современного оборудования для охраны государственной границы. Также, в новой фазе проект будет делать больший упор на координацию и взаимодействие для содействия региональному экономическому сотрудничеству. Отправной точкой в успешной реализации проекта является тесное сотрудничество с Правительством Таджикистана и с нашим партнером ПРООН в Таджикистане» - подчеркнул г-н Хидеки Танабе Глава представительства Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Таджикистане.