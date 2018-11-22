В декабре будет ровно год, как генерал-майор милиции Шариф Назарзода стал главой УМВД по городу Душанбе.
- У нас есть сведения, что, в так называемый «День школы» сотрудники милиции проводят не только беседы, но и, например, у школьников отнимают телефоны, обыскивают сумки, следят за тем, во что они одеты и т.д. Родители недовольны. Милиция имеет право это делать?
- Я объясню подробнее. «День школы» был задуман для профилактики и пресечения преступлений, незаконных действий, привлечения в экстремистские партии и течения.
Сотрудники милиции, закрепленные за учебными учреждениями, совместно с администрацией школы проводят воспитательную работу, с наиболее трудно воспитуемыми учащимися, так называемыми неофициальными "лидерами", проводится профилактическая работа.
Хочу отметить, что каких-либо фактов незаконных изъятий у школьников телефонов, обысков сумок не установлено, это слухи. Но! Конечно, как я уже говорил, мы проводим оперативное наблюдение за действиями учащихся, и если есть подозрение, если выясняется, что у кого-то есть телефон или тот же нож, последние изымаются, но делается это на законных основаниях, с составлением протокола. После проведения профилактической беседы указанные предметы возвращаются родителям.
В России был недавно теракт, сколько погибших было от рук несовершеннолетнего. У нас такого не должно случиться.
В то же время, если кто-то знает о незаконном обыске сумок, могут обращаться к нам в УМВД. Среди милиционеров был проведен инструктаж, что без надобности они не должны заходить на территорию школ. Что касается наличия книг, отсутствия галстука, наличия коротких юбок или разноцветных волос - мы за этим не следим, за этим следят сотрудники управлений образования.
Полную версию интервью читайте в сегодняшнем номере газеты «Asia-Plus»
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Дизайнер Хуршед Сатторов покажет новую коллекцию на Tashkent Fashion Week
Сироджиддин Аслов расскажет в Брюсселе о том, как соблюдаются законы в Таджикистане
Знаете ли вы таджикское кино? (ТЕСТ)
В Москве увеличили стоимость патента для мигрантов
Как делается история или почему я полюбил Рогун
ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШЛ» продолжает устойчивое развитие
НБТ советует таджикским банкам ограничить операции с «Юнистримом»
Новогодняя акция и новые услуги от Первого Микрофинансового Банка.
«МегаФон Таджикистан» рассказал студентам о развитии цифровых технологий
Зарплаты таджикских мигрантов могут увеличиться на 28%
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
chappy2 часа назад
Да вы серьезно? Конкретно по факту: в 28 школе учится мой братишка, на входе каждый день у них обыскивают сумки на предмет телефонов/учебников и т.д, проверяют форму (это именно милиция), телефоны все дети отключают на занятиях, включают после школы, чтобы сказать родным, что уроки кончились и они будут дома скоро. Зашел такой милиционер в класс и попросил всех, у кого есть телефоны, достать их из сумок, якобы кто-то потерял телефон и ищут его по классам. 4-5 детей вытащили мобильные телефоны и он их тупо забрал и ушел. В итоге после скандала и после того, как я сходил в отдел милиции, который находится, внезапно, около китай-базара, нес он телефоны обратно неделю, т.к был на дежурстве/небыло времени и т.д. Это нормально? т.е за пределами школы что случится с ребенком - школа не несет ответственности, но при этом контролировать ребенка за пределами школы не дает сама школа, т.к телефоны запрещены. Где логика, господа? Мало того, что в школы дети ходят только для того, чтобы показать какой красивый у них наряд и что костюмы они купили именно на Текстильной фабрике местной, так еще и такой произвол появился.