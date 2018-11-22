Строительство подземных объектов Рогунской ГЭС на левом и правом берегу реки Вахш начнутся после выбора подрядчика.
«Известен уже проектировщик этих объектов, подрядчики будут выбраны позже», - сообщили «АП» в ОАО «Рогунская ГЭС».
Источник отметил, что подземные работы на левом и правом берегу реки, которые в частности включают строительство тоннелей различного назначения, планируется проводить в рамках очередных – 3-го и 4-ого этапов строительства Рогунской ГЭС.
Победители третьего и четвертого лота будут выбраны посредством проведения международного тендера по строительству объектов Рогунской ГЭС.
Стоимость этих работ пока не сообщается.
Напомним, в 2016 году был проведен международный тендер «О проектировании, закупке и строительства объекта ГЭС «Рогун» по двум лотам.
Первый лот подразумевал закупку оборудования. Этими работами с привлечением отечественных и иностранных субподрядчиков занимается сам заказчик (ОАО «Рогунская ГЭС»).
Победителем второго лота (Строительство плотины) стала итальянская компания Salini Impregilo, которая до настоящего времени подняла дамбу до высоты почти 80 метров. В целом высота плотины должна будет составить 335 метров.
Общая стоимость всех четырех лотов оценивается в $3,9 млрд. В частности, размер второго лота, который предполагает строительство плотины, составляет $1 млрд. 950 млн.
Отметим, что 16 ноября этого года состоялся запуск первого из шести гидроагрегата Рогунской ГЭС. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.
В целом, строительство Рогунской ГЭС планируется завершить полностью к 2033 году.
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