ОАО «Агроинвестбанк» в 2019 году на расчетный счет Министерства финансов Таджикистана за счет возврата кредитов должен вернуть 40 млн. сомони, об этом «АП» сообщил источник в нижней палате парламента республики.

Такое определение заложено в проекте закона Таджикистана «О Госбюджете на 2019 год», который находится на стадии обсуждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

В начале прошлого года правительство Таджикистана выделило для улучшения финансового положения «Агроинвестбанка» 1 млрд. 70 млн. сомони.

Тогда банк обязался вернуть полученные средства с процентами (5% годовых) постепенно в течение пяти лет, параллельно заменяя выделенные государством средства дополнительными инвестициями. Но привлекать такие финансовые ресурсы банку не удается уже второй год.

Более того, «Агроинвестбанк» не справляется с возвращением полученных госсредств.

До конца прошлого года он должен был вернуть Минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25%.

В начале августа этого года глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода заявил, что обязательства «Агроинвестбанка» остаются невыполненными, как в прошлом году, так и в нынешнем.

Он отметил, что если проблемные банки не будут справляться со взятыми на себя обязательствами (привлечение дополнительных инвестиций и возвращение предоставленной этим банкам правительственной финансовой поддержки), к ним будут приняты конкретные меры, вплоть до отзыва лицензии.

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