Государственный флаг Таджикистана длиной 2 тысячи 11 метров и весом почти в одну тонну пронесли по улицам Душанбе в День независимости Таджикистана 9 сентября 2011 года.

В главном мероприятии, посвященный Дню флага Таджикистана, планируется участие свыше 4 тысяч жителей и гостей столицы.

На мероприятии, которое организует мэрия города Душанбе 24 ноября в 10 часов утра на площади Государственного флага республики, выступят известные таджикские исполнители, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Кроме того в День Государственного флага Таджикистана среди старшеклассников общеобразовательных школ города будет организован конкурс на лучшее сочинение на тему: «Флаг Таджикистана наша путеводная звезда».

Мэрия рекомендует в День флага Таджикистана всем организациям и предприятиям независимо от формы собственности празднично оформить свои здания.

По указанию мэра города Рустама Эмомали флагами Таджикистана также будут празднично украшены все проспекты и улицы Душанбе.

В честь Дня флага Таджикистана в городе пройдут спортивные мероприятия, концертные программы, торжественные собрания, круглые столы.

День государственного флага Таджикистана — официальный праздник, отмечаемый ежегодно 24 ноября. День флага в Таджикистане официально был учрежден в 2009 году указом президента страны. Празднуется без выходного дня.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus