В отношении 19-летнего Голибшох Каттахонова возбуждено уголовное дело по статье 212, часть 2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого вреда здоровью человека) УК Таджикистана, сообщил «АП» источник в ОГАИ УМВД города Душанбе.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Расследованием уголовного дела занимаются в следственном управлении МВД Таджикистана, отметил источник.

Напомним, 12 ноября, во время движения по улице Хофизи Шерози Голибшох Каттахонов не справился с управлением автомобиля и сбил 31-летнюю жительницу столицы, которая скончалась по пути в больницу от полученных травм.

Пресс-служба МВД Таджикистана сообщает, что ЧП произошло на так называемой трассе "бетонка", и женщина переходила дорогу в неположенном месте - на пересечении с улиц Шерози с Саид Носирова.

За 10 месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрировано 1 тыс. 109 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погибли 337 человек, 1 тыс. 157 человек получили ранения, об этом сообщает пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты республики.

Отмечается, что в аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 1 тыс. 138 ДТП, в которых погибли 389 человек, и ранены 1 тыс. 184 человек.

Напомним, по инициативе Организации Объединенных Наций, начиная с 2003 года, каждое третье воскресенье ноября отмечается Международный день жертв дорожно-транспортных происшествий.

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