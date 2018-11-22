Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи, сообщается на официальной странице организации в Twitter.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он избран на двухлетний срок. Голосование прошло в среду, 21 ноября, на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Ким Чон Ян AFP

Прежний президент Интерпола Мэн Хунвэй в сентябре этого года пропал в Китае. Позднее стало известно, что он был задержан местными властями по подозрению в коррупции и был вынужден уйти с занимаемой должности.

20 ноября ряд американских сенаторов попросили администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не допустить победы россиянина на выборах главы международной организации. По их словам, его назначение могло бы стать «сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник», пишет Русская служба Би-би-си.

Против Прокопчука выступил и ряд британских министров, по мнению которых избрание россиянина на пост главы Интерпола станет "оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери".

Самую жесткую позицию по этому вопросу заняла Литва: во вторник парламент этой страны принял резолюцию, согласно которой республика выйдет из Международной организации уголовной полиции, если ее президентом будет избран россиянин Прокопчук.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Украина также может приостановить членство в Интерполе, если организацию возглавит Прокопчук.

Прокопчук два года занимал пост одного из вице-президентов Интерпола VALERY SHARIFULIN/TASS

После оглашления результатов голосования пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола. При этом он подчеркнул, что "выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства".

Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала заявления западных политиков "кампанией по дискредитации российского кандидата".

Александр Прокопчук является первым гражданином России, занявшим в 2016 году высокий пост в Интерполе. Он участник боевых действий, имеет государственные и ведомственные награды, также награжден именным оружием.

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