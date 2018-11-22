Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев в среду, 21 ноября, принял посла Европейского Союза в Душанбе Мэрилин Йосефсен по ее просьбе.

Махмадсаид Убайдуллоев обратил внимание посла Евросоюза в Душанбе на ухудшения обстановки в Афганистане и в связи с этим заявил, что Таджикистан среди стран членов ОБСЕ находится на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, сообщил «АП» помощник председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли республики Навруз Курбонзода.

"Таджикистан нуждается в помощи для технического укрепления своей границы с Афганистаном", - заявил Убайдуллоев, выразив уверенность в том, что в этом деле ЕС и впредь будет поддерживать нашу страну.

Спикер верхней палаты парламента Таджикистана отметил, что необходимо наряду с наращиванием сотрудничества ЕС с Таджикистаном в сферах экономики, торговли, инвестиций обдумать возможность получения образования молодыми таджикистанцами в престижных вузах Европы. Махмадсаид Убайдуллоев выразил надежду, что посол ЕС в Таджикистане окажет содействие в вопросе выделения квот молодым гражданам Таджикистана для получения образования в странах Евросоюза.

В свою очередь посол Евросоюза в Таджикистане заявила, что использует свои знания и опыт для углубления отношений Душанбе с ЕС во всех направлениях.

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