Таджикский актер, директор областного театра музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова города Бохтар Аловуддин Абдуллоев удостоен приза «За лучшую мужскую роль» Международного фестиваля «Айтматов и театр», сообщает сегодня сайт Минкультуры страны.
Фестиваль, посвященный 90-летию великого писателя Чингиза Айтматова, проходил с 12 по 17 ноября в Бишкеке.
Театр музыкальной комедии имени Ато Мухаммаджонова города Бохтар представил на суд жюри и зрителей спектакль «Плаха» по одноименному произведению Айтматова в постановке главного режиссера Парвиза Раджабзода.
17 ноября в Бишкекском театре оперы и балета состоялась церемония закрытия Фестиваля и вручения наград победителям и дипломантам фестиваля. Таджикские артисты были награждены специальным дипломом министерства культуры, информации и туризма Республики Кыргызстан.
Народный артист Таджикистан Аловуддин Абдуллоев удостоился приза «За лучшую мужскую роль», а артист театра Курбонмухаммад Шукуров – приза «Лучшая мужская роль второго плана», сообщает пресс-центр министертсва культуры Таджикистана.
Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр» проводится раз в три года, и ставит своей задачей популяризацию творческого наследия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
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