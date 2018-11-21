Национальный Форум, приуроченный к Международному дню женского предпринимательства, прошёл 19 ноября в гостиничном комплексе «Хилтон». В рамках форума, в котором приняли участие представители таджикского правительства, международных организаций, женщины-предприниматели, добившиеся результатов и только начинающие свой бизнес, состоялся обмен мнениями, мастер-классы.

Открывая форум, председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Идигул Косимзода отметила, что в целях поддержания женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса президентом Эмомали Рахмоном с 2006 года выделяются гранты.

«Ежегодно на свои проекты гранты получают 80 женщин-предпринимателей по разным направлениям ремесленничества», - сказала глава Комитета.

По её словам, за счёт президентских грантов до сегодняшнего дня было образовано 2 тысячи 577 постоянных рабочих мест.

Поздравляя женщин-предпринимателей с праздником и поблагодарив партнеров по развитию, в частности ПРООН за организацию форума, заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Нигина Анвари отметила, что сегодняшнее мероприятие проходит сразу после запуска первого агрегата Рогунской ГЭС.

«Мы постепенно достигаем одной из стратегических целей нашей республики - энергетической независимости. Это позволит еще больше расширить возможности по поддержанию женского предпринимательства, в частности ремесленничества в самых отдаленных уголках Таджикистана», - сказала Н. Анвари.

«Международный день женского предпринимательства, который сегодня мы отмечаем - это очень важное мероприятие, позволяющее женщинам получить новые возможности не только для собственного развития, но и для страны в целом», - продолжила мероприятие Постоянный координатор ООН / Постоянный Представитель ПРООН в Таджикистане Пратибха Мехта.

Она отметила, что более 50% населения страны и планеты составляют женщины, которые занимаются определенной деятельностью. Это позволяет им не только активно участвовать в развитие общества, но также получить новые возможности для своей финансовой стабильности и улучшения жизненных условий.

«Этот форум очень важен для нас, и мы рады быть частью его организации. Мероприятие, несомненно, послужит площадкой для обмена мнениями между женщинами-предпринимательницами, которые уже имеют значительный опыт за плечами, и которые добились многого. Мы рады, что создаём и обеспечиваем эту площадку обмена мнениями и опытом», - подытожила П. Мехта.

Основной целью Форума являлось повышение уровня понимания роли женщин в обществе как равноценных участников экономической жизни, через развитие и укрепление навыков предпринимательства среди женщин, в частности в сферах ремесленничества и легкой промышленности, повышения качества их продукции до международного уровня.

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В рамках форума также прошла выставка продукции представителей малого и среднего предпринимательства «Дастони пурхунар». Была представлена продукция не только пищевой промышленности, но ремесленнической. Участникам форума были представлены сыры, изготовленные по международным стандартам, растительное масло, ювелирные изделия, украшения из бисера, чапаны и сумки из атласа и адраса, аксессуары, украшенные национальными орнаментами и многое другое.

Одна из участниц выставки Айсула Дженалиева, руководитель предприятия по производству сыра ОО «Азамат», рассказала «АП» о швейцарском сыре, изготавливаемом на её предприятии при поддержке ПРООН.

«Нас 10 женщин, которые занимаются животноводством и сельским хозяйством. Раньше мы не знали, куда девать избыток молока, оно портилось, чаще мы его просто кому-то отдавали бесплатно. Сейчас у нас есть возможность производить молочные продукты, в том числе сыры», - говорит она.

«Наша команда – это многодетные женщины без мужей. Открыть нам наше общее дело помогла Программа развития ООН. Нас обеспечили всей необходимой инфраструктурой, благодаря которой мы производим швейцарский сыр, то есть качественный продукт, соответствующий международным стандартам», - рассказала А. Дженалиева.

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В рамках форума для участников на интерактивных площадках прошли мастер-классы по изобразительному искусству, «гульдузи», плетению корзин. Мероприятие было организовано в рамках проектов Программы Развития Сообществ Программы Развития ООН в Таджикистане, финансируемых Правительством Финляндии, России и Норвегии в партнерстве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.