Сегодня Всемирный день телевидения. По официальным данным, в Таджикистане зарегистрированы 34 телекомпании и среди них ни одной общенациональной частной. А немногочисленные региональные телеканалы просто выживают.

Отечественные телеканалы

Телевидение в Таджикистане по-прежнему остается самым массовым видом потребления СМИ.

В начале 2018 года общественная организация «Медиа консалтинг» (при поддержке Минкультуры, Центра социологических исследований «Зеркало» и посольства США) провела исследование «Определение медиапредпочтений населения Республики Таджикистан».

Так вот в результате опроса, в котором приняли участие более 2 200 респондентов, 93,7% из них ответили, что смотрят телевизор. И, как показал опрос, огромная часть населения предпочитает смотреть отечественные телеканалы (65%).

Телевидение пришло на территорию Таджикистана в конце 1950-х годов.

По официальным данным, в настоящее время в Таджикистане зарегистрированы 34 телекомпании. Из которых: 8 – республиканских, 2 – столичных и 24 региональных.

«При подготовке материалов обращайте внимание на аналитику и критику, в том числе, при подготовке экономических, аграрных и других тем. А хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране», - Эмомали Рахмон.

…Почти половина (48%) от общего числа опрошенных вышеуказанного исследования указала, что по-прежнему имеет в пользовании обычные аналоговые/домашние антенны. Внутри страны они дают доступ только к отечественным телевизионным каналам. В приграничных районах же они открывают доступ к телевизионному контенту сопредельных государств.

Ровно столько же людей (48%) указали, что установили спутниковые антенны, которые дают возможность смотреть телеканалы как ближнего, так и дальнего зарубежья, с их разнообразными и содержательными передачами.

В крупных городах Таджикистана действует кабельное вещание. У компании АНТ, работающей в Согдийской области, есть три собственных телеканала: АНТ, "АНТ-Кино" и "АНТ-музыка". Помимо них оператор транслирует 100 мировых, девять государственных и четыре местных телеканала.

Интернет-телевидение в стране вообще не развито, разве что некоторые государственные каналы дублируют свое вещание в сети. Ни услуг IPTV, ни ТВ по технологии OTT провайдеры не предоставляют.

Цифровое телевидение

Таджикистан наравне с другими членами Международного союза электросвязи в 2006 году подписал соглашение, по которому в 2015 году должен был перейти на цифровое вещание. Однако по истечении срока не справился с задачей, и она отложена на 2020 год.

Представитель "Телерадиокома" среди причин, не позволивших выполнить программу, отметил нехватку финансовых средств и отсутствие оборудования цифрового вещания.

«Медиа консалтинг» в своем исследовании включила вопрос: «Что вы знаете о цифровом вещании?». Как оказалось, люди в абсолютном большинстве вообще не понимают, о чем идет речь. И таких было 90% от общего числа опрошенных телезрителей. Ещё 5% сказали, что вроде бы слышали, но не знают, что это такое. И лишь остальные 5% отметили в своих ответах, что это новый формат передачи телевизионного сигнала.

Весь процесс цифровизации в Таджикистане регулируется Концепцией государственной политики Республики Таджикистан в области телевидения и радиовещания на 2010-2025 годы.

Шахло Акобирова, руководитель медийной НПО «Хома», в интервью DR два года назад, заявляла, что в концепции вообще не упоминаются независимые вещатели.

При этом две независимые компании на севере, «СМ-1» и ТРК «Азия» были включены в первый мультиплекс на местном уровне в рамках пилотного проекта бесплатно на полгода, но для продолжения вещания в цифровом формате им предложено оплатить эфир. «Такую сумму вряд ли осилят независимые телерадиокомпании», – говорила тогда Акобирова.

В мультиплексе (набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу, - ред.) есть возможность вещания до 20 телеканалов одновременно. Традиционно в мультиплексе должен быть социальный и коммерческий пакет.

Частных телеканалов в Таджикистане не будет?

В Таджикистане зарегистрированы 34 телекомпании. Из которых 8 – республиканских, 2 – столичных и 24 региональных, в том числе 15 независимых телеканалов. В республике пока нет ни одной общенациональной частной телерадиокомпании, которая вещала бы на всю республику. Региональные частные телеканалы по большей части, выживают, аудитория у них немногочисленная.

По сообщению «Телерадиокома», на данный момент в цифровом формате вещают шесть государственных центральных телеканалов, шесть зарубежных («Арена ТВ», «Наука 2.0», Animal Planets, Euronews, «Карусель» и Discovery) - в тестовом режиме. А также в региональные мультиплексы включены «ТВ Кулоб», «ТВ Хатлон», «ТВ Сугд» и «ТВ Бадахшон».

До этого было и два независимых согдийских телеканала - СМ1 и ТРК «Азия», они были допущены в мультиплекс в тестовом режиме, однако позже были вынуждены выйти из него, поскольку им установили слишком высокую цену за вещание в мультиплексе - 32 сомони за час.

Руководители региональных частных телекомпаний считают, что переход на цифровое вещание – это дорогое для них удовольствие и без поддержки государства они могут прекратить свое существование.