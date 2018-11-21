16:31, сегодня Автор: Олег Булычев. Специально для Asia-Plus

Сегодня, 21 ноября, командующий Центрального военного округа генерал – лейтенант Александр Лапин, представил личному составу 201 Российской военной базы дислоцированной в Таджикистане нового командира РВБ полковника Сергея Горячева.

Сергей Горячев родился 22 октября 1970 года в городе Ожерелье Московской области.

В 1994 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил командиром разведывательного взвода, помощником начальника разведки полка, заместителем командира разведывательной роты, командиром разведывательной роты, командиром парашютно-десантного батальона.

После окончания в 2008 году общевойсковой академии Вооруженных сил РФ проходил службу заместителем командира парашютно-десантного полка, начальником штаба – заместителем командира десантно-штурмового полка.

С 2011 по 2013 гг. являлся заместителем командира отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

Горячев награждён орденом Мужества, орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» и рядом медалей.

201- я Российская военная база располагается в двух городах Республики Таджикистан — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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