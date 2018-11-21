12 и 13 декабря участники известного российского шоу покажут юмористические миниатюры и порадуют зрителей во Дворце «Дружба народов», пишет Газета. uz.
Резиденты Comedy Club приезжают в Ташкент, чтобы представить свои лучшие номера и вместе со зрителями отпраздновать свой юбилей, 15 лет на сцене.
12 и 13 декабря во Дворце «Дружба народов» пройдут два вечера от резидентов популярного российского шоу. В Ташкент едут Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Андрей Скороход Вадим Галыгин Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин и другие..
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