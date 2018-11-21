Таджикская кредитная организация «Имон Интернешнл» приостановила сотрудничество с платежной системой «Юнистрим».
«В процессе работы с «Юнистримом» стали возникать технические проблемы, в связи с чем мы решили временно приостановить наше сотрудничество», - сообщили «АП» в МДО «Имон Интернешнл».
В организации не стали раскрывать, о каких именно технических проблемах идет речь, но отметили, что сотрудничество может быть возобновлено в случае, если российская платежная система устранит существующие проблемы.
«В настоящее время стороны ведут переговоры по данному вопросу», - добавили в «Имон Интернешнл».
Ряд российских банков приостановил работу с кредитной организацией «Юнистрим» из-за хакерских атак, сообщили сегодня, 21 ноября, российские СМИ.
Это произошло после того, как с легального почтового адреса «Юнистрима» началась рассылка вирусов, пишет «Коммерсант».
В материале говорится, что получателями вредоносной почты стали и зарубежные партнеры из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
«Партнеры из стран СНГ достаточно жестко среагировали на взлом «Юнистрима» — сотрудничество с банком приостановили Банк Азии из Киргизии, «Имон Интернешнл» из Таджикистана, Ипотека-банк из Узбекистана», - отмечает газета.
При этом подчеркивается, что некоторые организации все же не увидели причин для разрыва контрактов. В самом «Юнистриме» отрицают приостановку договоров с партнерами. В кредитной организации уточняют, что расследование хакерской атаки почти завершено.
Что такое «Юнистрим»?
«Юнистрим» является российским банком, оператором и расчетным центром одноименной платежной системы, по которой осуществляются денежные переводы в России и странах СНГ.
Оператор платежной системы «Юнистрим» получил лицензию Национального банка Таджикистана в конце августа этого года. Лицензия действует в течение трех лет. На таджикском рынке «Юнистрим» работает наряду с еще шести операторами платежных систем.
Кроме «Имон Интернейшнл» также «Юнистрим» сотрудничает с некоторыми другими таджикскими кредитными организациями: «Банк Эсхата», ОАО «Точиксодиротбонк», «Первый Микрофинансовый Банк в Таджикистане».
Переводы через платежные системы
Согласно данным Центробанка России, в прошлом году через платежные системы в Таджикистан было переведено из России 795 млн., а из Таджикистана в Россию – 120 млн.
В первое половине нынешнего года такие переводы из России в Таджикистан осуществлены в размере$398 млн., а из Таджикистана в Россию - $67 млн.
Объем денежных переводов посредством платежных систем из России в Таджикистан в январе-июне этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10%.
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