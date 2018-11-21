Бывший президент Федерации мигрантов СНГ, Каромат Шарипов, записал 25-минутное видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, которого он просит помочь ему вернуться в РФ.
Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва-Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.
«Изгнание Каромата Шарипова было преднамеренным актом в интересах отдельных лиц в Таджикистане и России, которым было страшно, что защита граждан, которая должна осуществляться со стороны государств, перешла в руки движений и отдельных общественных деятелей» - заявил Шарипов в видеообращении которое было опубликовано 17 ноября на его канале в YouTube.
Каромат Шарипов считает себя законопослушным гражданином России, называет Путина мудрым человеком и просит его принять меры, которые будут направлены на благо народов стран Содружества, в частности Таджикистана и России.
Каромат Шарипов в 2007 году стал инициатором созыва первого съезда народов Таджикистана в России. В ходе работы съезда было принято решение о создании Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе единогласно он был избран председателем.
А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации движения "Таджикские трудовые мигранты" за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.
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