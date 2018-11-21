В отношение семи сотрудников колонии Худжанда, где в ночь на 8 ноября произошёл бунт, возбуждены уголовные дела за халатность во время исполнения ими своих служебных обязанностей, сообщил «АП» достоверный источник в правоохранительных органах Согдийской области.

По его словам горсуд Худжанда выдал санкции на арест семи сотрудников колонии.

«В отношение начальника колонии Файзулло Сафарзода, начальника отдела по обеспечению правопорядка Дилшода Собирова, и ещё пяти сотрудников возбуждено уголовное дело по статье 322 часть 2 УК РТ (Халатность)», - сообщил источник.

Они были задержаны на прошлой неделе и находятся в СИЗО Я/С 9/2 города Худжанда.

Напомним, беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября. В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, которым удалось подавить бунт. Сообщалось, что бунтовщики были вооружены холодным оружием.

В ходе подавления бунта в Худжандской колонии, по данным СМИ, погибло до 25 человек, в том числе и двое сотрудников колонии.

Власти пока не дали официального комментария по инциденту в колонии.

Между тем, 20 ноября, "временный поверенный в делах США в Таджикистане Кевин Коверт встретился с должностными лицами Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел, чтобы узнать о шагах, предпринятых правительством для расследования бунта в колонии города Худжанд", - сообщили «АП» в американском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что Кевин Коверт в ходе встречи настаивал на том, чтобы во время расследования данного инцидента поддерживалось верховенства закона.

Западные послы едины

Послы западных стран, в том числе и США, 19 ноября выразили намерение призвать Душанбе должным образом расследовать этот бунт и наказать должностных лиц, нарушивших права заключенных.

На встрече, которая прошла в посольстве Великобритании в Душанбе, западные дипломаты обсудили с правозащитниками из Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане ход расследования бунта в колонии города Худжанд, который произошёл в ночь с 7 на 8 ноября.

После встречи Кевин Коверт написал на своей странице в соцсети Фейсбук:

«Сегодня состоялась важная и отрезвляющая встреча с европейскими послами и членами Коалиции против пыток для обсуждения недавнего бунта и беспорядков в колонии города Худжанда. Правительству важно провести тщательное расследование, соблюдать верховенство закона и защищать права заключенных и их семей».

Иных подробностей о встрече послов западных стран с таджикскими правозащитниками неизвестны.

В Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане подтвердили факт встречи, но не стали ее комментировать.

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