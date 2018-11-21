Президент Таджикистана Эмомали Рахмон  21 ноября  направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с терактом в Кабуле, жертвами которого стали десятки человек.

Эмомали Рахмон просит передать чувства искреннего сопереживания родным и близким погибших, сообщает пресс-служба главы государства.

“С  прискорбием воспринял трагическое известие о многочисленных жертвах и раненных в результате нападения смертника на людей, собравшихся в Кабуле на празднества в честь рождения Пророка. Решительно осуждая этот бесчеловечный террористический акт,  с чувством сопереживания выражаем Вам, Ваше Превосходительство, и всему дружественному народу Афганистана наши глубокие соболезнования, а близким и родным погибших – терпения. Просим у Всевышнего  полного выздоровления пострадавших», говорится в телеграмме.

Напомним, 20 ноября в Кабуле произошёл теракт.  По данным местного МВД Афганистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка Мухаммеда. 

В результате 40 человек погибли, 80 получили ранения. По информации министерства здравоохранения Афганистана, 45 раненых были доставлены в больницы.

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