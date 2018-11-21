В ближайшее время компания намерена сделать официальное объявление на своем сайте tcell.tj.
По словам специалиста отдела по связям с общественностью компании Ольги Завьяловой, отсутствие связи было связано с «техническими неполадками».
Все абоненты нашей компании получат компенсацию за предоставленные неудобства, им будут предоставлены бесплатные минуты и мегабайты трафика интернета.
«Сколько именно минут и мегабайтов мы сообщим на нашем сайте уже через полчаса» - сказала она.
Также, по словам Завьяловой, каждый абонент лично получит об этом соответствующее сообщение.
«На данный момент связь, интернет, всё работает в штатном режиме», - отметила сотрудница Tcell.
Интернет и сотовая связь от Tcеll пропали вчера вечером. Абоненты компании не могли звонить на номера других операторов (только друг другу), и на стационарные телефоны.
В самой компании также не было связи, именно поэтому руководство Tcеll не могло оповестить о неполадках своих абонентов.
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