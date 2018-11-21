Смертельное дорожно-транспортного происшествие, которое произошло днём 20 ноября на дороге Душанбе-Худжанд, произошло после выезда грузового автомобиля на встречную полосу, сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что Абдувохид Шарипов водитель грузовой автомашины «Mercedes-Benz» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «SsangYong Musso» под управлением Тура Хусейнова.
«В момент, когда перед столкнувшимися машинами остановились другие автомобилисты, ещё один грузовик «Mercedes-Benz» под управлением Джамолиддина Носирова врезался в Opel Astra и другой грузовой автомобиль «Mercedes-Benz». От удара эти автомобили столкнулись с «SsangYong Musso» и «Mercedes-Benz»»,- сообщает пресс-служба.
В результате ДТП пассажиры «Opel Astra» 26 летняя Мадина Ниёзова, младенец Али Латифов, 44 летняя Нилуфар Маъруфова и пассажиры «SsangYong Musso» Джурабой Голибов получили тяжёлые ранения и скончались на месте происшествия.
Пассажирка автомашины «Opel Astra» 21 летняя Шохиста Абдусамадова, водитель автомашины «SsangYong Musso» Тура Хусейнов и его пассажир 56 летний Тура Голибов были госпитализированы в больницу.
Напомним, 20 ноября пресс-служба филиал компании IRS в Таджикистане сообщила, что в результате столкновения четырёх автомашин на 185 километре трассы Душанбе-Худжанд погибли четыре человека, ещё несколько человек с различными травмами были госпитализированы.
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