Распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона для выявления лучшего композитора, исполнителя, музыканта, поэта и диктора в стране будет проведен общереспубликанский конкурс «Таджикистан - моя дорогая Родина».
Конкурс будет проведен в три этапа, первый этап на уровне городов и районов страны пройдет в апреле-мае, второй этап на уровне областей в июне-июле, заключительный третий этап пройдёт в Душанбе 16 ноября 2019 года, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.
Отмечается, что цель конкурса, который посвящается 30-й годовщине государственной независимости Таджикистана, поиск новых талантов во всех регионах республики, повышение профессионального уровня творческих людей.
Победителям конкурса будут вручены дипломы, премии, специальные призы.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Tcell восстановила связь в Таджикистане, абоненты получат компенсацию
Организатора теракта в Дангаре приговорили к пожизненному заключению
Названа причина ДТП на трассе Душанбе-Худжанд, в котором погибли четыре человека
Трое граждан Таджикистана, разыскиваемых за экстремизм, покаялись и вернулись на Родину
Уже 17 часов в Таджикистане не работает связь от Tcell
Убийство Хашогги: опубликованы последние минут жизни журналиста
Состояние одного из пострадавших в ДТП в Подмосковье гражданина Таджикистана остаётся стабильно тяжёлым
Аудитор заявил о неспособности «Барки точик» функционировать без поддержки
Секретарь Совбеза Таджикистана обсудит с коллегами по СНГ вопросы национальной и международной безопасности
Шоира Зулкайнарова не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по боксу
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста