В распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого в начале октября саудовского издателя, писателя и общественного деятеля Джамаля Хашкаджи, передаёт РБК.

Источники издания в турецком правительстве заверили, что голос на записи действительно принадлежит Хашкаджи.

Издание пересказало содержание аудиозаписей. Из материала следует, что днем 2 октября журналист вошел в здание консульства и сразу же встретил четырех мужчин.

Один из них схватил Хашкаджи за руку, тот попытался оказать сопротивление и сказал: «Оставьте мою руку, что вы делаете? ..»

Журналиста повели в блок Б, где находятся административные помещения посольства.

Там, согласно записи, произошла ссора Хашкаджи с сотрудниками генконсульства, там же Хашкаджи избили и там же его пытали, пишет газета. К четырем мужчинам, которые изначально встретили Хашкаджи, присоединились еще трое.

Источники в спецслужбах уточнили, что одним из них мог быть лидер группы, созданной специально для убийства журналиста, Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии ​Мухаммеда бен Сальмана. Другой — консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отайби. Кто был третьим человеком пока не известно, отмечает издание.

Не идентифицированный голос обратился к Хашкаджи с репликой: «Предатель, ты будешь отвечать».​

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вводить против Саудовской Аравии жесткие меры, способные «разрушить мировую экономику». Он уверен, что разрушение отношений с Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи приведет к тому, что цены на нефть «взлетят до небес», пишет газета «Коммерсантъ».

«Я не собираюсь разрушать экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже. Если вы хотите, чтобы цены на нефть поднялись до $150 за баррель, чему Россия была бы очень рада, единственное, что вам нужно сделать — это разорвать наши отношения с Саудовской Аравией»,— подчеркнул американский президент (цитата по ТАСС).

Тем временем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара поделилась с Вашингтоном последней информацией по расследованию. По его словам, Турция передала США список лиц, которых необходимо экстрадировать в связи с делом.

Он отметил, что Турция не в полной мере удовлетворена сотрудничеством с Саудовской Аравией и может обратиться в ООН с требованием провести независимое расследование, если стороны «зайдут в тупик».

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Турции Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.

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