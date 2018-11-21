Дорожно-транспортное происшествие, произошло на 33-м километре автодороги «Урал» Раменского района Московской области 19 ноября. Столкнулись микроавтобус и грузовик, в котором ехали граждане Таджикистана.
Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции сообщило, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 граждан Таджикистана. Один из них Идиев Фируз Турахонович, 1990 г.р., госпитализирован в травматологический центр городской клинической больницы в Жуковском.
По словам медиков, состояние пострадавшего стабильно тяжелое, травмы полученные в результате аварии опасности для жизни не представляют. Остальным пострадавшим, Шарифовой Рухафзо, Юсуфовой Малохат, Наджмиддинову Акмалу, Донаеву Тухтамуроду, Бозоркуловой Раджабмо, Субхонзода Камолиддину и Аитову Р., оказана первая медицинская помощь и госпитализация не потребовалось, сообщают миграционные власти Таджикистана в России.
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Таджик3 часа назад
По этой трассе мигранты едут в Казахстан для прохождения границы. И каждый год очень много умирают или получают травмы. Нашим чиновникам нужно облегчить участь этих людей. Договорится с Россией чтобы она облегчила патент гражданам Таджикистана. Ведь Россиия должна нам за Военную базу. Базу они получили бесплатно а взамен не дали обещанного. Обещали что сделают срок разрешение на работу таджикам будет 3 года (хотя это был обман, ни кто не сделал бы себе документ на три года на сумму 90 тысяч рублей) и вообще отменили ее и всех перевели на патент. Конечно они молодцы, они настоящие дипломаты. Думают о своей стране. А наши дипломаты не дипломаты. Так как постоянно подписывают то что им суют. Во не давно тоже захотели чтоб русский работодатель платил пенсионный за работников таджиков.Вопрос . На фига им нужны будут таджики. Во полно других кто без этого будет работать. Надо было договориться чтобы Россия платила пенсию а не работодатель. Так как государство получает бабки за патент а не простой гражданин.