Дорожно-транспортное происшествие, произошло на 33-м километре автодороги «Урал» Раменского района Московской области 19 ноября. Столкнулись микроавтобус и грузовик, в котором ехали граждане Таджикистана.

Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции сообщило, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 граждан Таджикистана. Один из них Идиев Фируз Турахонович, 1990 г.р., госпитализирован в травматологический центр городской клинической больницы в Жуковском.

По словам медиков, состояние пострадавшего стабильно тяжелое, травмы полученные в результате аварии опасности для жизни не представляют. Остальным пострадавшим, Шарифовой Рухафзо, Юсуфовой Малохат, Наджмиддинову Акмалу, Донаеву Тухтамуроду, Бозоркуловой Раджабмо, Субхонзода Камолиддину и Аитову Р., оказана первая медицинская помощь и госпитализация не потребовалось, сообщают миграционные власти Таджикистана в России.

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