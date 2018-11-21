Секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров находится в Москве и сегодня, 21 ноября, примет участие в ежегодной встрече секретарей Совбезов государств-участников СНГ, сообщил «АП» источник в Совбезе Таджикистана.

На встрече, которая пройдет под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева будут обсуждены вопросы обеспечения национальной и международной безопасности на пространстве СНГ.

Годом ранее на аналогичной встрече были рассмотрены вопросы, связанные с противодействием распространению религиозных течений радикального толка на пространстве СНГ, уделено внимание деятельности Антитеррористического центра СНГ, а также совместной борьбе с угрозами, исходящими от международных террористических организаций. Кроме того, была затронута тема обеспечения информационной безопасности.

Патрушев назвал тогда распространение религиозного радикализма в числе главных угроз стабильности и безопасности в Центральной Азии. "Экстремизм как выражение крайних взглядов и установок обладает способностью проникать во все сферы общественной жизни, а за последнее время, получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, он становится все более масштабным и многоликим", - подчеркнул он.

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