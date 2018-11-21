Таджикская спортсменка, 23-летняя Шоира Зулкайнарова не прошла в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Дели (Индия), сообщил «АП» источник в Комитете по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана.

Вечером 20 ноября, в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 64 кг. Шоира уступила китайской спортсменке Доу Дан со счетом 0:5.

В первом бою в весовой категории до 64 кг, состоявшемся 17 ноября, Шоира выиграла у Стефании Пинейро Акуино из Пуэрто-Рико со счетом 5:0. Во втором бою 19 ноября она выиграла у Мартины Шморанзова из Чехии со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал.

Две другие таджикские спортсменки Миджгона Самадова и Гулмира Исроилова потерпели поражение на чемпионате. В первом бою в весовой категории до 57 кг Миджгона уступила Джо Сун Хва из Северной Кореи со счетом 0:5. Соперницей Гулмиры в весовой категории до 81 кг была Виктория Кебикова из Беларуси. Бой был остановлен рефери в первом раунде (2:40) из-за полного преимущества белорусской спортсменки.

В чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит во Дворце спорта имени Индиры Ганди, участвуют 277 спортсменок из более чем 60 стран мира. Они состязаются за 10 комплектов медалей в 10 весовых категориях (-48, -51, -54, -57, -60, -64, -69, -75, -81 и +81кг).

Чемпионат мира по боксу среди женщин проводится с 2001 года в 10-й раз под эгидой Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Самый лучший результат таджикских спортсменок на чемпионате мира по боксу – бронзовая медаль Мавзуны Чориевой, которую она завоевала в мае 2012 года в Китае. В том же году на Олимпийских играх в Лондоне она завоевала очередную «бронзу» в весе до 60 кг.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus