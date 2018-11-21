Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, 20 ноября во второй половине дня, принял спикера законодательной палаты Олий Мажлис Узбекистана Нурдинжона Исмоилова, находящегося в Душанбе с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, в том числе и развития межпарламентских отношений.

Эмомали Рахмон заявил, что результаты этого визита, встречи и переговоры станут важным фактором для развития партнерских отношений Таджикистана и Узбекистана.

Нурдинжон Исмоилов поздравил Эмомали Рахмона со сдачей в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС и заявил: «я восхищаюсь успешным запуском этого грандиозного объекта, это событие будет запечатлено в новейшей истории Таджикистана, а реализация данного проекта имеет значение не только для народа Таджикистана, но и для народов всего региона Центральной Азии. Этот уникальный проект осуществился благодаря Вам, уважаемый Эмомали Рахмон, Вашей решительности, твердости и дальновидной политике», сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении межпарламентских отношений, в том числе оживления деятельности межпарламентской группы дружбы и обмена опытом в направлении законодательства.

Углубление сотрудничества в перспективных торгово-экономических, транспортно-транзитных сферах, увеличение товарооборота, практическая реализация важных документов, подписанных в ходе государственных визитов глав государств, безвизовый режим, открытие контрольно-пропускных пунктов, воздушных маршрутов, создание железных и транспортных дорог, культурно-гуманитарное сотрудничество были признаны важнейшими направлениями развития и расценены как основное средство сближения дружественных народов Таджикистана и Узбекистана.

Обсуждены были также вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе, совместная борьба против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и других форм транснациональной преступности.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus