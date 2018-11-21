В Туркменистане введен неофициальный запрет на продажу спутниковых тарелок. Об этом 20 ноября сообщило радио «Азатлык».

В Туркменистане исчезли из продажи спутниковые антенны. В настоящее время практически все торговые точки на столичных рынках, полностью прекратили продажу спутниковых тарелок.

Издание отмечает, что запрет владельцам торговых точек был дан в устной форме, с угрозой наказания, в том числе отзыва разрешения на предпринимательскую деятельность.

Запрет на продажу спутниковых тарелок в столице Туркменистана был введен около полугода назад, вслед за массовыми рейдами властей по ликвидации, установленных жителями, спутниковых антенн в поселке Чоганлы в пригороде Ашхабада.

Раньше власти объясняли борьбу со спутниковыми тарелками, тем, что они своим видом портят облик столицы. Но в Чоганлы антенны были расположены во дворах и спрятаны на балконах. Несмотря на то, что с улицы их не было видно, заставили убрать, - отмечает "Азатлык".

Сначала под запрет на продажу попали наиболее популярные среди населения спутниковые антенны небольшого диаметра 40-50 сантиметров, их не было в открытой продаже с начала весны этого года, большие антенны размером 1-1.5 метра исчезли с прилавков около месяца назад. Несмотря на запрет, до настоящего времени любую антенну можно было купить нелегально, обратившись напрямую к продавцам. Стоимость спутниковой тарелки составляла около 300 манатов ($8.5 по курсу ЦБ Туркменистана, - прим.ред).

Между тем, напоминает ИА Фергана, спутниковое телевидение популярно в Туркменистане с 1990-х годов. Власти периодически устраивали кампании по демонтажу спутниковых тарелок, поясняя, что они портят вид улиц. Обычно это происходило в крупных городах. Но летом 2018 года тарелки массово демонтировали и в селах.

При этом власти отрицают, что препятствуют просмотру иностранных каналов. В 2007 году президент Гурбангулы Бердымухамедов пообещал заменить тарелки «одной мощной антенной», но эта инициатива так и не была реализована. В 2015 году жителям Туркменистана предложили кабельный пакет иностранных каналов. Однако в нем были только развлекательные каналы, не транслирующие новостей.

Иногда иностранное телевидение позволяет гражданам Туркменистана узнать о каких-то событиях, которые пытаются скрыть местные власти. Так, в 2011 году именно с помощью спутниковых тарелок граждане узнали о взрыве склада боеприпасов в городе-спутнике Ашхабада Абадане. Лишь через три дня, когда все уже знали о событии, власти были вынуждены объявить о произошедшем официально.

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