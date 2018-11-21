Международная аудиторская компания Moore Stephens сомневается в способности «Барки точик» продолжить в обозримом будущем работу без финансовой поддержки.

Moore Stephens по итогам приведенного аудита отчетности «Барки точик» за 2017 год отмечает, что таджикский энегохолдинг в прошлом году понес убытки в размере свыше 3,4 млрд сомони (более $300 млн.). Текущие обязательства компании к концу прошлого года превышали краткосрочные ее активы на 8,5 млрд. сомони.

«Если «Барки точик» дальше не будет получать финансовую поддержку от своего акционера (Госкомимущество, - прим. «АП») и других связанных с ней сторон, а также финансовых институтов, она будет не в состоянии продолжать свою деятельность в обозримом будущем», - говорится в итогах аудита.

В июне нынешнего года аудиторы получили письмо о поддержке от акционера, в котором было указано, что энергохолдингу будет предоставлена постоянная финансовая поддержка для продолжения работы в рамках текущей деятельности и выполнения своих обязательств по мере их возникновения.

«Данные обстоятельства не ведут к модификации аудиторского мнения», - говорится в документе по итогам аудита.

Сомнительная документация

Между тем, аудиторы в ходе проверки не смогли оценить полноту и правильность признания доходов, дебиторской задолженности и авансов, полученных за электроэнергию в связи с «неразвитой системой учетной документации и процедур «Барки точик».

Они отмечают, что не присутствовали на инвентаризации физических остатков товарно-материальных запасов энергохолдинга по состоянию на 31 декабря прошлого года, поскольку на эту дату еще не были привлечены в качестве аудиторов.

«Альтернативные процедуры не могут быть выполнены для подтверждения количеств запасов, отраженных в отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, в сумме 593,426 тыс.сомони (на 31 декабря 2016: 544. 052 тыс. сомони). Следовательно, мы не смогли получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, чтобы обеспечить наличие, точность и полноту представленной компанией балансовой позиции на конец года и определить, необходимы ли корректировки для влияния на отчетный результат и балансовые запасы в конце года», - отмечают аудиторы.

По уши в долгах

Общая кредиторская задолженность «Барки точик» на начало второго полугодия этого года составила свыше 15,1 миллиардов сомони (более $1,6 млрд.).

Задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов на начало этого года составили 11 миллиардов сомони.

Кроме того, энегохолдинг на начало второго полугодия задолжал по налогам (109,2 млн. сомони), перед Сангтудинской ГЭС-1 (1 млрд. сомони) и ГЭС «Сангтуда-2» (1 млрд. 221,5 млн. сомони), а также перед ОАО «Ориёнбанк (1,8 млрд. сомони) и за счет покупки и поставки угля (14,8 млн. сомони).

Расчленение ради спасения?

Правительство планировало до конца этого года создать на базе «Барки точик» две новые компании, которые будут работать самостоятельно.

Энергохолдинг передал Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом список основных средств, которые передаются создаваемым акционерным обществам - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».

После рассмотрения и одобрения списка Госкомимуществом будет принято постановление правительства, на основании которого завершится процесс разделения энергохолдинга на две компании.

«Основная цель реструктуризации – это обеспечение энергетической безопасности, эффективное управление водными ресурсами, беспрерывное обеспечение потребителей электроэнергией и решение вопросов, связанных с улучшением финансового состояния энергохолдинга», - сообющили «АП» ранее в «Барки точик».

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