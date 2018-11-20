Таджикский самбист Хушкадам Хусравов стал третьим в истории Таджикистана чемпионом мира по самбо - 11 ноября он завоевал золото на Чемпионате мира в Бухаресте. Эта радостная новость быстро облетела весь Таджикистан и всех поклонников самбо в республике.

Особенно радость охватила маленький кишлак Бовид под Ванчем, откуда родом Хушкадам. Шутка ли, сын маленького горного селения покорил мировую вершину спорта.

Встреча спортсмена в Душанбинскому аэропорту фото с личной страницы спортсмена в ФБ

Сын своего отца

Хушкадам родился в 1993 году в семье известного спортсмена Носира Хусравова, который был неоднократным победителем соревнований СССР по самбо, дзюдо. После завершения карьеры он долгие годы работал учителем физкультуры, тренером по борьбе в Ванчском районе. С 2013 года - он главный тренер сборной ГБАО по самбо и дзюдо.

Хушкадам с малых лет проявил интерес к спорту, которым занимается отец. С 6 лет начал тренировки под его руководством в спортивной школе Ванча.

В 2007 году, в 14-летнем возрасте, Хушкадам, выступив на школьной спартакиаде республики, выиграл все квалификационные турниры и вышел в финальную часть, которая проводилась в Душанбе.

В столице он выиграл золотую медаль и получил приглашение на международные соревнования по самбо в Беларусь. Это была первая международная поездка Хушкадама. Он оправдал ожидания тренеров – выиграл бронзу.

После возвращения из Беларуси, Хушкадама заметили тренеры сборной Таджикистана и включили его в состав юношеской команды республики. С того дня он начал тренироваться под руководством главного тренера сборной Махмадшарифа Сулаймонова.

В 2015 году Сулаймонов ушел на пенсию, Хусравов занимался у Давлатходжи Рахимова. Кроме них, отец спортсмена занимался с ним дополнительно, давал наставления, обучал секретам победы.

После окончания школы Хушкадам в 2010 году поступил в Таджикский институт физкультуры. Окончил его в 2015 году и теперь работает тренером в спортивном клубе таджикских вооруженных сил – ЦСКА.

фото с личной страницы спортсмена в ФБ

Путь к чемпионству

К вершине спортивной славы Хушкадам шел поэтапно. В 2011 году в Ташкенте он участвовал в чемпионате Азии среди юношей и занял первое место.

Свой азиатский успех в разных возрастных категориях Хушкадам повторил еще 4 раза в последующие годы, в течение этого времени он был неизменным участником почти всех крупнейших международных соревнований, 3 раза выиграл Кубок мира по самбо.

Перед чемпионатом мира в Бухаресте в этом году, Хусравов уже был знаменитым спортсменом в мире самбо: ему не хватало лишь первой награды мирового чемпионата.

В прошлом году, когда чемпионат мира состоялся в Сочи, Хушкадам выступил в весовой категории до 68 кг, а сам весил 62 кг. Дело в том, что он каким-то образом пропустил чемпионат Таджикистана, в заявке на этой весовой категории был другой спортсмен.

Главный тренер сборной Таджикистана по самбо Носирии Бозор, как рассказал сам спортсмен, доверил ему вакантное место в другой весовой категории. Там Хушкадам боролся за бронзовую медаль с белорусским самбистом Александром Кокшей. При равенстве очков судьи отдали победу сопернику. Это было обидно таджикскому борцу, который был приучен к медалям.

«Перед чемпионатом мира я прошел все квалификационные требования, - сказал Хушкадам. – И получил возможность выступить в своем весе – до 62 кг. Я готовился к чемпионату очень серьезно, ставил цель стать чемпионом».

Хушкадам правильно поставил подготовительную работу к чемпионату мира – вместе с трененерами составил график занятий, сконцентрировался на свою чемпионскую цель и ни на шаг не отходил от него.

«Я был уверен в своей силе, что смогу выиграть золотую медаль, - говорит он. – Даже в финале против известного российского борца Руслана Багдасаряна ни на минуту не вообразил себе поражение. У меня была цель, она была почти достигнута, поэтому отдал все силы сделать последний шаг. И сделал!».

фото с личной страницы спортсмена в ФБ

Победа, посвященная Рогуну

Сразу после победы (11 ноября) Хушкадам заявил:

«Через несколько дней мой народ празднует День президента, в тот день будут запускать первый агрегат Рогунской ГЭС. Это воодушевляет меня посвятить свою победу Рогуну!»

В Таджикистане борца, прославившего страну, встретили торжественно: с цветами, флагами, были речи и выступления руководства и тренеров.

Тренер Хушкадама Мухаммадшариф Сулаймонов, заявил, что он ожидал этой медали.

«Победа Хушкадама – историческая для нашего спорта», - сказал он.

Встреча спортсмена в Душанбинскому аэропорту фото с личной страницы спортсмена в ФБ

В честь Хушкадама в Таджикистане даже стали слагать стихи. Одно из них было опубликовано сразу после победы спортсмена в соцсетях. Так, поэт Иззатманд Саломиён посвятил спортсмену стих под названием «Шери майдон Хушкадам» ("Лев арены Хушкадам").

В нем он прославляет борца, сравнивает с историческими героями таджикского народа и благодарит Бога, что он дал нашей стране такого героя.

В настоящее время Хушкадам готовится к олимпийской квалификации по дзюдо. Так как самбо не является олимпийским видом спорта, многие самбисты во всем мире пробуют свою силу и в дзюдо.

«В дзюдо у меня есть опыт выступления. Был чемпином Таджикистана в весе до 66 кг. Если найду спонсора, то буду участвовать в отборе дзюдоистов, чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио в 2020 году», - делится чемпион со своим планами на будущий год.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus