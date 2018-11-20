В результате столкновения четырёх автомашин на трассе Душанбе-Худжанд погибли четыре человека, ещё несколько человек с различными травмами были госпитализированы, сообщает пресс-служба филиал IRS в Таджикистане.

ДТП произошло на 185 километре трассы сегодня днем: столкнулись две грузовые и две легковые машины.

Фото пресс-службы филиала компании IRS в Таджикистане

Как сообщил "АП" один из очевидцев аварии, причиной столкновения стало то, что одна из машин выехала на встречную полосу.

Фото пресс-службы филиала компании IRS в Таджикистане

Между тем, компания IRS уже сделала заявление о том, что на данном участке дорога находится в хорошем состоянии, гололёда не наблюдается.

Далер Мерганов, пресс-секретарь филиала IRS в Таджикистане, сообщил "АП", что руководство и работники компании выражают соболезнования родным и близким погибших.

Он отметил, что причины и другие обстоятельства данного ДТП расследутся правоохранительными органами.

Фото пресс-службы филиала компании IRS в Таджикистане

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет. С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

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