В результате столкновения четырёх автомашин на трассе Душанбе-Худжанд погибли четыре человека, ещё несколько человек с различными травмами были госпитализированы, сообщает пресс-служба филиал IRS в Таджикистане.
ДТП произошло на 185 километре трассы сегодня днем: столкнулись две грузовые и две легковые машины.
Как сообщил "АП" один из очевидцев аварии, причиной столкновения стало то, что одна из машин выехала на встречную полосу.
Между тем, компания IRS уже сделала заявление о том, что на данном участке дорога находится в хорошем состоянии, гололёда не наблюдается.
Далер Мерганов, пресс-секретарь филиала IRS в Таджикистане, сообщил "АП", что руководство и работники компании выражают соболезнования родным и близким погибших.
Он отметил, что причины и другие обстоятельства данного ДТП расследутся правоохранительными органами.
Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет. С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.
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IRS1 час назад
IRS должен как то компенсировать убытки ДТП, и компенсировать семьям пострадавшим от этих ДТП. Рричина в том что они берут огромные деньги и никак не отвечают за трагедии на дорогах которых обслуживают. Факт в том что они должны гарантировать безопасность поездки на трассах.