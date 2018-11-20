14:01, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, cпециально для Asia-Plus

В Вашском районе Хатлонской области неизвестные лица ограбили дом местного священнослужителя Мухриддина Файзиддинова.

Как сообщил источник в правоохранительных органах области, ограбление произошло в ночь на 19 ноября. Неизвестные проникли в дом Файзиддинова и забрали из сейфа 6,5 тысяч долларов и 40 тысяч сомони.

Грабители скрылись с места преступления, а для их поимки по всем районам региона был объявлен план "Перехват": на всех дорогах области выставлены дополнительные посты ГАИ и милиции.

Грабители до сих пор не найдены.

Другие детали источник не сообщил.

В Хатлонской области на юге Таджикистана идут поиски грабителей, которые совершили налет на дом мулло в Вахшском районе. Радио "Озоди"

Между тем, как пишет Радио "Озоди", жертвой ограбления стал известный священнослужитель Эшони Мухриддин.

Глава джамоата имени Курова в Вахшском районе Тохир Турсунов сообщил изданию, что домулла вместе со своим сыном долгие годы преподавали в медресе при духовном управлении мусульман Хатлонской области.

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