Мухаммеда Бен Салмана могут лишить престола из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может лишиться престола из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Препятствовать передачи ему руководства над страной намерены члены королевской семьи, в частности, его двоюродные братья, пишет агенство.

По имеющимся предварительным данным агентства, несколько членов королевской семьи хотят, чтобы к власти пришёл 76-летний брат короля Салмана Ахмед ибн Абдул-Азиз, пишет со ссылкой на Reuters snob.ru.

Отмечается, что родственники принца не планируют выступать против него при жизни короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда. Кампания будет развернута лишь после смерти руководителя страны. Тогда же члены королевской семьи намерены выдвинуть кандидатуру брата короля Сальмана, принца Ахмеда. Высокопоставленные чиновники США уже также поддержали эту идею.

В отличие от многих европейских монархий, в Саудовской Аравии нет автоматического перехода власти от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наиболее подходящего правителя, отмечает ИА REGNUM.

Журналист американской газеты The Washington Post Хашогги - один из наиболее последовательных критиков кронпринца и короля Саудовской Аравии.

Он исчез 2 октября после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле, куда пришел за документами для женитьбы.

Представители королевства настаивали, что Хашогги покинул консульство живым. Но затем признали, что журналист был убит и расчленен внутри здания. В Турции заявили, что его тело растворили в кислоте.

Как писала газета The Washington Post, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что приказ убить журналиста Джамаля Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

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