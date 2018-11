Despite unsettled debts, Tajikistan intends to borrow another some 777 million U.S. dollars within the coming three years under the national foreign-borrowing program: 261.8 million USD in 2019; 255.9 million USD in 2020; and 256.6 million USD in 2021.

