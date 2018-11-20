Правительство предлагает внести в проект закона Таджикистана «О Госбюджете на 2019 год» предоставление налоговых льгот двум китайским, двум узбекским и одной туркменской компаниям, которые построят школы и больницу в различных регионах республики.

От налога на добавленную стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль освобождаются: строительство школ в селе Элок Файзабадского района и в селе Чорда города Вахдат. Строит эти школы китайская компания «TBEA».

Аналогичные льготы будут представлены другой китайской копании - «Синохайдро»: она намерена возвести школы в городе Бохтар, в городе Леваканд и в районе Дангара.

Получит льготы и посольство Туркменистана в Таджикистане, которое возводит общеобразовательную школу в хозяйстве Эргаш Султонов района Дусти на 540 посадочных мест.

Узбекские компании, строящие в районе Спитамен общеобразовательную школу на 630 мест и здравоохранительный комплекс в районе Кубодиён тоже будут освобождены от налога на добавленную стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль.

Кроме того, импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными подрядчиками для строительства вышеназванных объектов, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин по перечню и объёму, утверждаемому правительством Республики Таджикистан.

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