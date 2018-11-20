Правительство Таджикистана в ближайшие три года планирует привлечь около 777 миллионов долларов в рамках Программы государственных внешних заимствований. Так, в 2019 году намечено привлечение $261,8 млн., в 2020 году - $255,9 млн. и в 2021 году - $258,6 млн.

Программа государственных внешних заимствований в настоящее время включает 75 действующих кредитных проектов и 67 кредитных соглашений, находящихся на проектной стадии.

Общая суммарная стоимость освоенных кредитов по данной Программе до 1 января этого года составляла $990 млн.

В течение нынешнего года ожидается освоение средств в рамках этой Программы в размере $121,4 млн.

Займы будут привлекать для завершения реализуемых в стране проектов.

Заемщиком по данным кредитам выступает правительство, однако фактическое обслуживание и возврат средств будет осуществляться хозяйствующими субъектами страны.

Портфель заимствований

В качестве главных бенефициаров Программы в ближайшие три года рассматриваются Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

Правительство ожидает участие ЕБРР в финансировании 17 проектов на общую сумму около $177 млн.

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает предоставление почти $75 млн. для реализации 24 проектов.

Всемирный банк планирует выделить свыше $135 млн., а АБР – более $70 млн.

Также ожидается финансирование государственных инвестиционных проектов от Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, Экспортно-импортного банка Китая, Европейского инвестиционного банка и других доноров.

Больше всех Таджикистан в рамках этой Программы в минувшие годы получил финансирование от Эксимбанка Китая – свыше $237 млн., ЕБРР – более $85 млн, ИБР - около $73 млн.

Условия кредитов

Все вышеуказанные финансовые институты предоставляют Таджикистану льготные кредиты.

Кредиты Всемирного банка, АБР, ИБР, ОПЕК, Кувейтского фонда развития, Саудовского фонда развития, Фонда Абу-Даби и Европейского инвестиционного банка предоставлены на долгосрочный период (20-40 лет), процентные ставки составляют от 0,75 до 2,0 процентов годовых, льготный период по возврату основной суммы долга варьируется от 4 до 10 лет.

Кредиты "Эксимбанка Китая" предоставлены на 20 и 25 лет, процентная ставка составляет от 1,5 до 2,0 процентов годовых, льготный период по возврату основной суммы долга от 9 до 11 лет.

Процентная ставка по кредитам ЕБРР составляет Libor+1 процент, и наряду с ними выделяются грантовые средства.

На что тратят эти деньги?

Подавляющий объем этих кредитных средств направляется на восстановление внутренней энергетической и промышленной инфраструктуры, а также на оказание поддержки по развитию международной торговли энергоресурсами. В этих секторах освоено средств на сумму $718,3 млн. (72,6% от общего объема освоенных средств).

Сектор транспорта и коммуникаций включает 43 кредитных проекта, которые направлены на реабилитацию и развитие транспортной системы страны. Общий объем освоенных средств в данном секторе составляет $147,7 млн.

Также такие кредиты привлекаются для реализации проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, в секторе ЖКХ и государственного управления.

Внешний долг

Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 октября этого года составил $2 млрд. 873,8 млн.

В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны.

Размер непосредственного государственного долга, что обеспечивает выполнение услуг правительства, на 1 октября этого года составил $2 млрд. 727,3 млн.

Основным внешним кредитором Таджикистана остается "Эксимбанк Китая", которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.

Также имеются задолженности перед Всемирным банком, АБР, ИБР, Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, ЕБРР, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus