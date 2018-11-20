Женская национальная сборная Таджикистана по футболу под руководством главного тренера Сулаймона Бобокалонова примет участие в турнире «CAFA Women’s Championship 2018».
В турнире, который пройдет с 23 ноября по 1 декабря в Ташкенте, под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации, примут участие пять женских национальных сборных. Помимо сборной Таджикистана борьбу за медали будут вести сборные Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, обю этом сообщает официальный сайт ФФТ.
Согласно регламенту, чемпионат «CAFA Women’s Championship 2018» пройдет по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.
Напомним, в этом году в Ташкенте прошли чемпионаты Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных до 15 и 16 лет, в которых команды Таджикистана выиграли бронзовые медали.
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