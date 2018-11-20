Ведущий популярного проекта на НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен побывал недавно в Таджикистане.
Он восхитился Фанскими горами и гостеприимством людей в горном кишлаке, поработал на хлопковых полях, пришел в восторг от виноградного рая и попробовал тандыр-кабоб.
А еще британец познакомился с официантом-роботом, проплыл по озеру Искандеркуль и приготовил суп мастава, назвав его жидким пловом.
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