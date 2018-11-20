Некоторое время назад книжные магазины, размещавшиеся в магазинах на первом этаже жилого комплекса «Пойтахт» в Душанбе, а также продавцы «Книжного мира» на Садбарге, поменяли место дислокации.
Их владельцам были предложены помещения в новом «Книжном мире» по улице Валаматзода, 8 (поворот на ресторан «Ёкут», бывшее кафе «Сарез») и в магазине «Чахони китоб», который открылся в новом доме на остановке Садбарг (рядом с магазином FLO).
Мы побывали в этих точках, и увидели, как там обстоят дела.
Торговые помещения в новом «Книжном мире» уже обрели завершенный вид, и ничто не выдает следы недавнего переезда.
В «Чохони китоб» обустройство еще на стадии завершения, о чем говорят мешки с цементом у входа и шум циркулярной пилы.
Тем не менее, магазины уже начали работу. Мы поговорили с одним из продавцов и он посетовал на то, что торговля идет очень слабо:
«Посещаемость места в новом магазине не сравнить с людским потоком на «Доме печати».
«Конечно, всегда трудно покидать насиженное место, - говорит пожилой продавец отдела канцелярских товаров, который раньше торговал в «Книжном мире» по ул. Айни, а теперь обосновался в новом «Книжном мире». – Но я так думаю, что нам полегче, чем первым продавцам крытого рынка «Мехргон». Там вон сколько времени торговли не было, зато сейчас полгорода туда ездят за продуктами. А мы так же в центре остались и поэтому уверен, что скоро люди привыкнут, что мы здесь, и торговля пойдет, как прежде».
Уйдя от вопроса о сумме арендной платы, он добавил, что возможно это временно и, как любая торговая точка, магазин нуждается в «раскрутке».
Кстати, вывески на новом «Книжном мире» на повороте на «Ёкут» пока так и не появилось, а вот магазин «Чахони китоб» ею уже обзавелся.
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