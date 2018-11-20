В Узбекистане планируют повысить брачный возраст. Об этом заявила на заседании международного пресс-клуба заместитель председателя комитета женщин Мукаррам Нурматова, сообщает CA-NEWS.
"В комитете женщин Узбекистана считают, что будет правильнее сделать брачный возраст с 18 лет для всех: сейчас для мужчин с 18 лет, а для женщин с 17 лет", - цитирует Нурматову kun.uz.
Заместитель председателя Комитета женщин отметила, что в некоторых регионах девушки выходят замуж даже в 16 лет.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 7 миллионов семей. По мнению Нурматовой, изменение брачного возраста поможет избежать большое количество разводов.
Кстати, в Таджикистане брак официально разрешен с 18 лет, и только в отдельных случаях могут разрешить молодыми людям вступить в брак в 16-летнем возрасте.
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