Церемония вручения верительных грамот новоназначенных послов девяти государств мира президенту Таджикистана состоится сегодня в столичном Дворце нации.

Чрезвычайные и Полномочные послы Финляндии, Испании, Латвии, Словении, Молдовы, Малайзии, Корейской Народно-Демократической Республики, Замбии и Республики Эль-Сальвадор будут приняты президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стало известно «АП» во внешнеполитическом ведомстве страны.

Ожидается, что президент выступит перед новоназначенными послами и проанализирует перспективы отношений Таджикистана с их государствами.

Ни один из вышеназванных послов не имеет своей резиденции в Душанбе, их офисы расположены за пределами Таджикистана.

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