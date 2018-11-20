Церемония вручения верительных грамот новоназначенных послов девяти государств мира президенту Таджикистана состоится сегодня в столичном Дворце нации.
Чрезвычайные и Полномочные послы Финляндии, Испании, Латвии, Словении, Молдовы, Малайзии, Корейской Народно-Демократической Республики, Замбии и Республики Эль-Сальвадор будут приняты президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стало известно «АП» во внешнеполитическом ведомстве страны.
Ожидается, что президент выступит перед новоназначенными послами и проанализирует перспективы отношений Таджикистана с их государствами.
Ни один из вышеназванных послов не имеет своей резиденции в Душанбе, их офисы расположены за пределами Таджикистана.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Два новых «Книжных мира»: где теперь можно купить учебники и книги?
«Поедем, поедим!»: Ведущий кулинарного travel-проекта приготовил жидкий плов в Таджикистане
Горэлектросеть заверяет душанбинцев: ремонтных работ в сетях не будет до весны
Таксист из Кыргызстана прождал 8 часов на улице, чтобы вернуть кошелек российской балерине
МДО ХУМО получил кредит ЕБРР на поддержку женского предпринимательства
В Узбекистане планируют повысить брачный возраст
Организатор теракта в Дангаре вину признал, но не раскаялся
В Душанбе прилетает спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
При таджикских посольствах за рубежом появятся торгпреды
Пенсионер прилетел из России в Таджикистан своими глазами увидеть запуск Рогуна
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста