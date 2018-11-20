Соответствующее постановление правительства принято 31 октября этого года. Постановлением утверждено Положение о торговом представительстве Республики Таджикистан в зарубежных странах.

В частности, дополнительные штатные единицы для торговых представительств при иностранных учреждениях Таджикистана будут созданы в России, Китае, Германии, Турции, Узбекистане и Казахстане.

Министерству финансов поручается обеспечить финансирование дополнительных штатных единиц для торговых представительств за счет средств республиканского бюджета.

Приравнены к дипломатам

В утвержденном документе говорится, что торговый представитель является составной частью дипломатического представительства Таджикистана в государстве пребывания и действует под непосредственным руководством посла РТ в иностранном государстве.

Права и обязанности торгового представителя или торгового атташе Таджикистана определяются положением о посольствах Республики Таджикистан.

Торговый представитель назначается и освобождается по представлению Министерства экономического развития и торговли, по согласованию с Исполнительным аппаратом президента Министерством иностранных дел.

Кто может рассчитывать на должность торгового атташе?

На должность торгового представителя или торгового атташе назначаются сотрудники Исполнительного аппарата президента (структурные подразделения), Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом и Агентство по экспорту при правительстве РТ.

Кандидат должен иметь гражданство Таджикистана, высшее образование, соответствующую профессиональную подготовку, достаточный опыт (не менее 5 лет), в области торговли, деловые качества, знать иностранные языки (язык страны пребывания) и использование современных технологий.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus